HFC-Ultras melden sich mit kritischer Botschaft an die Mannschaft zurück

Der HFC siegte am Mittwoch mit 1:0 gegen den SC Freiburg II.

Halle (Saale)/MZ - Die Rückkehr der Ultras in die Fankurve des Leuna-Chemie-Stadions begann mit einer klaren Botschaft. Zum Anpfiff wurde in der Kurve des Halleschen FC ein Transparent entrollt: „Die richtigen Worte zur rechten Zeit entschuldigen jede Peinlichkeit? Das Pokalaus ist und bleibt eine Schande!“

Noch immer waren die treuen Fans, die die Auftritte ihres Klubs zuletzt wegen der Corona-Regeln boykottiert hatten, sauer auf ihr Team. Das hatte jüngst gegen den Fünftligisten Einheit Wernigerode leichtfertig die DFB-Pokal-Teilnahme und den Einzug ins Landespokal-Finale verspielt - und viel Kredit beim eigenen Anhang verloren.

„Ich kann jeden Fan verstehen, der sagt: Jetzt seid ihr erstmal wieder dran, abzuliefern“, sagte HFC-Trainer André Meyer nach Abpfiff über das Stimmungstief an der Saale. Doch taten Team und Trainer alles, um eine erste kleine Wiedergutmachung zu betreiben. Mit vollem Einsatz siegte der HFC verdient mit 1:0 gegen SC Freibrug II und hat nun wieder eine sehr gute Ausgangsposition im Kampf um den Klassenerhalt.

Während des Spiels machten die sich die Ultras immer wieder durch laute Gesänge bemerkbar und unterstützen ihr Team nach besten Kräften. Nur knapp 4700 Zuschauer waren zum Nachholspiel gekommen - was aber auch am Termin an einem Mittwochabend und dem wenig attraktiven Gegner liegen konnte.