HFC-Trio steht zur Wahl für „Team des Monats“

Michael Eberwein (r.) und Tom Zimmerschied (l.) gehörten im August zu den stärksten Spielern in der 3. Liga.

Halle (Saale) - Das Portal „liga3-online.de“ sucht das „Team des Monats August“. Unter den Kandidaten, die zur Fan-Abstimmung stehen, sich auch gleich drei Profis vom Halleschen FC.

In der Abwehr hat es Niklas Kreuzer in die Auswahl geschafft, im Mittelfeld sind es Tom Zimmerschied und Michael Eberwein. Letztgenannter führt aktuell mit fünf Toren die Torschützenliste der 3. Liga an. Zimmerschied überzeugte vor seiner Verletzung als Torschütze und -vorbereiter, Kreuzer als Antreiber und starker Flankengeber.

Gleich drei Ex-HFC-Akteure sind ebenfalls dabei: Linksverteidiger Nick Galle (1. FC Saabrücken), Mittelfeldstratege Björn Jopek (Viktoria Berlin) und Ex-Trainer Rico Schmitt (SV Meppen).

Vom 1. FC Magdeburg stehen Raphael Obermaier (Abwehr), Amara Condé, Baris Atik (beide Mittelfeld) sowie Luca Schuler (Angriff) zur Wahl. Bei den Trainern ist zudem auch noch Christian Titz nominiert. Für den FCM ist es die Belohnung für einen ganz starken Monat August, das Team ist aktuell Tabellenzweiter.

Bis zum 8. September um 16 Uhr können Fans für ihre Favoriten online abstimmen.