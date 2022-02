HFC-Trainer Meyer: „Damit machen wir uns die erste Halbzeit kaputt“

Halle (Saale)/MZ - Trainer und Spieler waren sich nach Abpfiff einig: Es war eine durchaus verdiente 1:2-Heimniederlage für den Halleschen FC gegen den SV Waldhof Mannheim am Samstag in der 3. Liga. Zwar hatte der HFC stark begonnen und war auch verdient mit 1:0 in Führung gegangen, doch „kam das Team vom Weg ab“, wie Trainer André Meyer bei „Magenta Sport“ analysierte und Mannheim drehte das Spiel noch. Die Stimmen zum Spiel.

André Meyer (HFC-Trainer): „Über die 90 Minuten müssen wir die Niederlage akzeptieren. Die Chancen sprechen vor allem in Halbzeit zwei klar für Mannheims Sieg. Wir haben eine gute erste Phase in der ersten Halbzeit drin, da müssen wir mehr rausholen. Dann können wir das Spiel anders gestalten. Wir kriegen ungünstig den Ausgleichstreffer, die Situation müssen wir anders lösen. Damit machen wir uns die erste Halbzeit kaputt. Was aber Fakt ist: Wir sind in der zweiten Halbzeit nicht mehr in unser Spiel reingekommen. Da sind wir von unserem Weg abgekommen, Mannheim hat mehr Druck ausgeübt. Unser Anspruch ist es, mehr Ballbesitz zu haben. Wir haben gegen ein Top-Mannschaft gespielt und wollten bestehen, das hat heute nicht geklappt. Den Lerneffekt müssen wir heute mitnehmen, um über 90 Minuten auf Augenhöhe zu sein.“

Patrick Glöckner (Mannheim-Trainer): „Es war ein kampfbetontes Spiel. Wir haben drei Punkte geholt, darum fahren wir glücklich nach Hause. In der Pause war es meine lauteste Ansprache der Saison. Manchmal muss man die Spieler aufwecken. Entscheidend ist dann aber, dass eine Reaktion kommt – und die kam heute. Wenn man die gesamten 90 Minuten zusammennimmt, haben wir verdient gewonnen.“

Jan Shcherbakovski (HFC-Torschütze): „Wir hatten in den ersten 20 Minuten einen sehr guten Zugriff, dann hat es nachgelassen. In der zweiten Halbzeit sind wir dann sehr viel hinter dem Ball hergelaufen. Nach dem Gegentor zum 1:1 sind wir ein bisschen eingeknickt.“

Pascal Sohm (Mannheim-Torschütze): „Ich bin froh, dass wir vor der Pause noch das 1:1 machen konnten. Das hat uns geholfen. Wir haben in der zweiten Halbzeit eine deutlich bessere Leistung gezeigt als in der ersten. Da hat der Trainer die richtigen Worte gefunden und wir haben es mit einer enormen Leistungssteigerung umgesetzt. Am Ende ist es dann ein verdienter Auswärtssieg, wir hätten sogar noch das dritte Tor nachlegen können.“

… über das HFC-Tor von Jan Shcherbakovski: „Ich kenne seine Schusstechnik ja selber noch, die ist rechts wie links top. Auch charakterlich ist er ein super Junge. Ich habe ihm das Tor fast ein bisschen gegönnt, auch wenn es ein Gegentreffer war. Es freut mich für ihn.“