Trotz Niederlage: HFC macht in der Tabelle einen Platz gut

Halle (Saale) - Der Hallesche FC hat am Samstag in der 3. Liga eine Niederlage kassiert. Aber wie schwer wiegt das 1:2 im Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim im Abstiegskampf? Ein Blick auf die Konkurrenz am 28. Spieltag.

Die Ergebnisse vom Samstag zeigen: Kein einziger HFC-Konkurrent im Tabellenkeller konnte punkten. Die Würzburger Kickers (2:4 gegen Magdeburg) verloren ebenso wie der SC Verl (1:2 in Kaiserslautern) und der MSV Duisburg (1:2 in Braunschweig). Weil der FSV Zwickau zudem gegen 1860 München 1:3 verlor, zog der HFC sogar an den Westsachsen in der Tabelle vorbei auf Rang 13.

Hallescher FC vor Nachholspiel gegen Viktoria Berlin

Viktoria Berlin (gegen Freiburg II) und das insolvente und durch Punktabzüge abgeschlagene Schlusslicht Türkgücü München (gegen Saarbrücken) spielen erst am Sonntag bzw. Montagabend. Beide können aber selbst mit Siegen Halles Abstand zu den Abstiegsrängen nicht verkleinern oder am HFC in der Tabelle vorbeiziehen.

Der Abstiegspaltz steht nach den Ergebnissen vom Samstag weiter bei 25 Punkten, Halle hat also sieben Punkte Vorsprung und drei Teams zwischen sich und Rang 17 (Verl).

Allerdings stehen noch diverse Nachholspiele aus, was die Lage etwas komplizierter macht. Eines davon bestreitet der HFC am Mittwochabend (2. März, 19 Uhr im Liveticker) gegen Viktoria Berlin (aktuell 27 Punkte aus 25 Partien).

Am Freitag hatte der TV Havelse 0:0 bei Viktoria Köln gespielt und damit als bislang einziges Team im Tabellenkeller zumindest einfach gepunktet. Der Aufsteiger steht mit 21 Zählern aber weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz.