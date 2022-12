Erster HFC-Test am Samstag findet ohne Zuschauer statt

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC tritt im ersten Testspiel in Vorbereitung auf die Rückrunde der dritten Fußballliga am kommenden Sonntag bei Erzgebirge Aue an.

Spielbeginn im Erzgebirgsstadion ist um 13 Uhr. Fans sind nicht zugelassen. Beim Drittligaduell Mitte Oktober (1:1) war es zu Ausschreitungen zwischen den beiden Fanlagern gekommen.

Am 8. Dezember empfängt Trainer André Meyer seine Spieler um 14 Uhr zum Trainingsstart, ab dem 14. Dezember geht es dann ins Trainingslager in die Türkei. Neben dem Spiel bei Erzgebirge Aue steht bislang nur ein zweiter Test beim Zweitlgisten Eintracht Braunschweig am 8. Januar (14 Uhr) an.