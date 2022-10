Mit Trainingslager und Testspiel: So plant der HFC den Winter

Der HFC testet am 8. Januar 2023 bei Eintracht Braunschweig.

Halle (Saale)/MZ - Der Winterfahrplan des Halleschen FC steht in seinen Grundzügen. Am Freitag gab der Drittligisten die ersten Termine seiner Vorbereitung in Dezember und Januar bekannt.

Demnach gibt es für die Mannschaft von Trainer André Meyer ab dem 21. November zweieinhalb Wochen Urlaub. Der Trainingsstart für die Rückrunden-Vorbereitung ist der 8. Dezember in Halle.

Vom 14. bis 21. Dezember absolviert die Mannschaft ihr Trainingslager in der Türkei. Bislang ist lediglich ein Testspiel im Rahmen der Vorbereitung fixiert: Am 8. Januar (14 Uhr) spielt der HFC beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Weitere Test werden noch folgen.

Für den Halleschen FC geht es im Jahr 2023 am 14. Januar mit dem Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen weiter.