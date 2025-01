Vorwürfe und Realitäten in der Transfer-Posse: Darum stellt der HFC Offensivhoffnung Serhat Polat jetzt vor

Halle/MZ - Entschlossen, mit dem Anflug eines Lächelns im Gesicht blickt Serhat Polat in die Kamera. Klar ist mit der dazugehörigen Meldung seit Samstagvormittag: Der torgefährliche Offensivspieler wird definitiv von Fußball-Regionalligist Hertha Zehlendorf zum Halleschen FC wechseln. „Er hat einen starken Zug zum Tor, nutzt seine Chancen eiskalt“, sagt Sportchef Daniel Meyer. „Wir sind überzeugt davon, dass er uns auch in der dritten Liga, was unser klares Ziel ist, weiterhelfen kann.“