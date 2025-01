Halle/MZ - Der Hallesche FC hat am Samstagvormittag die Verpflichtung von Angreifer Serhat Polat vom Regionalliga-Konkurrenten Hertha Zehlendorf bekanntgegeben. Wann der 23-Jährige für die Rot-Weißen auflaufen wird, – ob erst ab der neuen Saison oder schon in der Rückrunde – ist noch unklar.

Trotz einer klar geregelten Klausel in Polats Vertrag, die dem Angreifer bei einer Anfrage einen sofortigen Wechsel erlaubt, besteht sein bisheriger Verein Hertha Zehlendorf auf eine Ablösesumme.

Polats Berater Philipp Funke hat deshalb aufgrund der verweigerten Freigabe seines Spielers rechtliche Schritte gegen die Berliner eingeleitet. Nach MZ-Informationen hat Polat bei Zehlendorf gekündigt, wird also definitiv nicht mehr für die Berliner auflaufen.

Beim HFC ist man optimistisch, dass Polat bereits zur Rückrunde zum Kader stoßen wird. Der Stürmer, der in der Hinrunde auf neun Tore und drei Vorlagen in 16 Spielen für den Aufsteiger aus Zehlendorf kommt, soll für mehr Torgefahr sorgen.

„Serhat verkörpert nachweislich die von uns gesuchte Effizienz und konnte seine Quote zuletzt auch in der Regionalliga bestätigen. Wir haben mit ihm den Spieler, der die Selbstverständlichkeit vor dem Tor zuletzt immer wieder nachgewiesen. Zudem sind wir weiterhin sehr zuversichtlich, dass Serhat Polat bereits in der Rückrunde für uns spielberechtigt sein wird“, sagt Daniel Meyer, Sportdirektor des Halleschen FC.