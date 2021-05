HFC stellt Ralf Minge am Mittwoch vor

Halle (Saale) - Nach außen hin sah am Dienstagmorgen alles so aus wie immer nach einem Spiel. Die Kicker des Halleschen FC schüttelten sich auf einer Laufrunde in Stadionnähe die 2:3-Niederlage des Vorabends von Mannheim aus den Muskeln. Natürlich wären unter normalen Umständen die acht Katastrophen-Minuten inklusive dreier Gegentore und die anschließende Aufholjagd des HFC im Waldhof noch einmal aufzuarbeiten gewesen.

Doch beim HFC ist derzeit das Geschehen auf dem Platz beinahe zur Randnotiz verkommen, weil es sportlich im Finale der Drittliga-Saison um so gar nichts mehr geht. Viel spannender: Was passiert künftig? Antwort: Enorm viel , der HFC steht vor einem gravierenden Umbruch in der sportlichen Führung.

Für den Mittwoch rauschte in den Redaktionen eine Einladung zur Pressekonferenz rein. Um 13 Uhr möchte die Vereinsführung um Jens Rauschenbach eine Personalie verkünden. Unschwer zu erraten, um wen es geht: Ralf Minge. Der 60-Jährige ehemalige Sportgeschäftsführer von Dynamo Dresden (bis Ende Juni 2020) heuert beim HFC an.

HFC und Ralf Heskamp feilschen um die Abfindung

Damit ist das Aus für Ralf Heskamp also schon beschlossen. Letztes Indiz dafür war, dass der bisherige Sportchef am Montagabend beim Spiel in Mannheim fehlte. Ihm wird zuvor verkündet worden sein, dass man ohne ihn plane. Jetzt wird um die Abfindung gefeilscht, schließlich hat Heskamp einen Vertrag bis Ende 2022.

HFC-Chef Rauschenbach nimmt das offenbar in Kauf. Weil der Verein ab Juli nicht mehr die Ex-Trainer Torsten Ziegner (plus Co Michael Hiemisch) und Ismail Atalan zu bezahlen hat, deren Verträge nun endlich auslaufen. Aber vor allem, weil er den Klub sportlich auf ein höheres Niveau heben will. In etwa auf das, was in der ersten Ziegner-Saison 2018/19 schon einmal erreicht war: Platz vier.

Die Rechnung hat viel mit Marketing-Strategie zu tun: Mehr Kompetenz, mehr sportliche Perspektive, bessere Außenwirkung, frische Euphorie, mehr Sponsoren - und dann der erwartungsfrohe Neustart mit Fans in der kommenden Saison. Durch die aktuelle Pandemie-Saison ist der Klub jedenfalls wirtschaftlich relativ gut und ohne Schulden gekommen. Ist zu hören.

Mit Ismail Atalan ging es für Ralf Heskamp beim HFC bergab

Reden zu all diesen Dingen wollten die Protagonisten am Dienstag noch nicht. Rauschenbach preschte nicht vor, Minge hätte sowieso nichts zu verkünden gehabt, und Heskamp wollte seine Verbitterung (oder eben auch die sachliche Analyse) nicht in Worte fassen. Jedenfalls reagierte er auf MZ-Anfrage nicht.

Was dem Osnabrücker zum Verhängnis wurde, das zeigte die jüngere Vergangenheit. Es ging los mit der Entlassung seines Vertrauten Ziegner, dann holte er Atalan, der sich als Flop erwies. Schnorrenberg war daraufhin Chefsache von Rauschenbach. Danach hakte es bei der Planung des Mannschaftskaders. Als sich Heskamp dann im Herbst 2020 bei Dynamo Dresden als kaufmännischer Geschäftsführer beworben hatte, war der Bruch komplett. Heskamp hatte zudem auch kein sportliches Entwicklungskonzept vorgelegt und sich auch nicht um den Nachwuchs und das Leistungszentrum gekümmert.

Die Expertise dafür bringt Ralf Minge aus Dresden mit. Doch seine erste Entscheidung wird sein, den Trainerposten zu besetzen. Bekommt Florian Schnorrenberg einen neuen Vertrag oder nicht? Der aktuelle Coach, weiß um die Situation.

„Für mich ist logisch, dass der Verein von oben nach unten plant“, so der Trainer am Dienstagvormittag am Erdgas Sportpark. Sobald Fakten geschaffen seien, werde es sicher zu Gesprächen kommen, sagte er zu der nahenden Personalentscheidung. Unabhängig von seinem künftigen Vorgesetzten bleibt sein Gedankengang betreffend einer Verlängerung gleich: „Eine realistische Zielsetzung, die auch durch den Kader begründbar ist, das ist für mich das Allerwichtigste.“ (mz)