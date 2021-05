HFC verliert wildes Spiel trotz Aufholjagd

Der Hallesche FC verliert am Montagabend mit 2:3 bei Waldhof Mannheim. Vor allen in Halbzeit eins war es eine kuriose Drittliga-Partie.

Mannheim/Halle (Saale) - Das hatte was von Sommerfußball: In Spiel eins nach dem feststehenden Klassenerhalt in Liga drei hat der Hallesche FC am Montagabend mit 2:3 (2:3) beim SV Waldhof Mannheim verloren. In der offensiv geführten Partie rechten den Gastgeber zehn Minuten, um die Partie fast schon zu entscheiden. Halles Aufholjagd blieb am Ende trotz guter Chancen erfolglos.

Etwas überraschend hatte Florian Schnorrenberg entgegen seiner Andeutung doch nicht beim Personal rotiert. Im Vergleich vom 4:1 gegen Türkgücü München in der vergangenen Woche stand lediglich Laurenz Dehl anstelle von Julian Derstroff in der offensiven Anfangsformation.

Was durchaus als Zeichen zu werten war: Der HFC-Trainer denkt nicht daran, die Saison nach dem feststehenden Klassenerhalt austrudeln zu lassen und dabei fröhlich zu experimentieren. Ihm sind weitere Punkte wichtig. Erst zweimal schaffte es der HFC in den acht Drittliga-Spielzeiten, die 50-Punkte-Marke zu knacken.

HFC-Sportdirektor vor Abschied: Ralf Heskampf nicht mit nach Mannheim gereist

Außerdem könnte er Erfolge bei den anstehenden Vertragsverhandlungen in eigener Sache gut gebrauchen. Mit nur fünf Siegen aus 17 Auswärtsspielen war der HFC ins Benz-Stadion gereist. „Wie werden uns zusammensetzen und zeitnah eine Entscheidung finden. Ich würde gern bleiben und fühle mich wohl beim HFC“, sagte Schnorrenberg vor Anpfiff beim Magentasport.

Halles Antonios Papadopoulos (r.) im Duell mit Mannheims Stefano Russo. (Foto: imago/HMB-Media)

Sehr bemerkenswert ein anderer Fakt: In Mannheim fehlte Ralf Heskamp. Was als letztes fehlendes Indiz gelten durfte, dass der Osnabrücker unmittelbar vor seiner Vertragsauflösung beim HFC steht. Der Dresdner Ralf Minge steht als neuer Sportdirektor schon bereit.

Und der wird beim Spiel genau hingeschaut und gesehen haben, dass beide Teams fahrig begannen und um Spielsicherheit bemüht waren. Wobei der HFC eine höhere Grundaggressivität zeigte und dadurch alsbald dominierte. Das Spiel bewegte sich fast ausschließlich in Richtung des Tores der Mannheimer.

Drei Schüsse, drei Tore: Mannheim ist gegen HFC extrem effektiv

Nun folgte zunächst der kapitale Zusammenbruch des HFC-Konstrukts und der scheinbar frühe K.o. durch drei schnelle Wirkungstreffer. In der 17. Minute geriet der HFC durch die erste echte Angriffsaktion der Hausherren 0:1 ins Hintertreffen. Dominik Martinovic vollendete einen Konter mit einem sehenswerten Lupfer. Ausgangspunkt war ein Ballverlust des schläfrigen Michael Eberwein etwa 30 Meter vor dem Waldhof-Kasten.

Lesen Sie hier: Trainer Schnorrenberg ist sauer nach HFC-Niederlage in Mannheim

In der 21. Minute fiel mit der zweiten Chance gleich noch das 2:0. Stefano Russo überwand HFC-Keeper Sven Müller von der Strafraumgrenze. Braydon Manu hatte sich zuvor im Zweikampf ungeschickt angestellt. Munter bestrafte Mannheim die nun herrschende Hühnerhaufen-Konfusion weiter: 3:0, Martinovic (25.). Diesmal hatte Antonios Papadopoulos im Zweikampf alt ausgesehen und Müller dann Jonas Nietfeld vor einem Eigentor bewahrt. Aber Martinovic stand als Abstauber goldrichtig. Mit den drei Gegentoren in nur neun Minuten war das Spiel praktisch für den HFC gelaufen.

Jannes Vollert (l.) brachte mit seinem Tor zum 1:3 die Hoffnung zurück. (Foto: imago/foto2press)

Dann wurde es positiv irre aus Gästesicht. Ein erster Lichtblick war das 1:3 (35.) durch Jannes Vollert, der nach einem Eckball am schnellsten schaltete und einnetzte. Was die Totgesagten frisch motivierte. Braydon Manu, Dehl und Nietfeld hatten kurz darauf die Chance auf den zweiten HFC-Treffer.

2:3 nach 0:3 - HFC meldet sich durch Vollert und Dehl vor der Pause zurück

Das 2:3 gelang Dehl (39.), der abstaubte, nachdem Waldhof-Keeper Timo Königsmann einen Boyd-Schuss gerade so parieren, aber beim besten Willen nicht hatte festhalten können. In der 41. Minute köpfte Boyd an das Außennetz. Zur Pause war es unmöglich zu ahnen, welche Wendung dieses Spektakel noch nehmen würde.

Nach Wiederanpfiff blieben die Gäste zunächst am Drücker. Dehl schoss per Seitfallzieher knapp drüber (53.). Nachdem Janek Sternberg zur Halbzeit schon für den verwarnten Niklas Landgraf gekommen war, wechselte Schnorrenberg in der 60 Minute erneut. Jan Shcherbakovski ersetzte Eberwein. Marcel Titsch Rivero kam für Papadopoulos.

Janek Sternberg vergibt die letzte Chance zum Ausgleich

Doch der Spielfluss war zwischen ruppigen Zweikämpfen und vielen Standards - aus denen der HFC wenig Nutzen ziehen konnte - beidseits irgendwie abhanden gekommen. Deshalb blieben nennenswerte Chancen aus, sieht man von einem geblockten Manu-Schuss ab.

Schnorrenberg brachte noch Julian Derstroff für Dehl (75.), um das zu ändern. Der köpfte in der 88. Minute noch an den Pfosten. Sternberg verschoss in der Nachspielzeit. So änderte sich bei allem Kampf und Überlegenheit des HFC-Teams nichts mehr am deprimierenden Resultat. (mz)

Statistik: Waldhof Mannheim - Hallescher FC 3:2 (3:2)

Mannheim: Königsmann - Costly, Seegert, Verlaat, Donkor - Christiansen, Russo (66. Gohlke) - Jastrzembski, Ferati (76. Saghiri), Garcia - Martinovic (84. Boyamba). - Trainer: Glöckner

Halle: Sven Müller - Boeder (82. Kastenhofer), Vucur, Vollert, Landgraf (46. Sternberg) - Papadopoulos (60. Titsch-Rivero), Nietfeld - Manu, Dehl (75. Derstroff) - Boyd, Eberwein (60. Shcherbakovski). - Trainer: Schnorrenberg

Schiedsrichter: Robin Braun (Wuppertal)

Tore: 1:0 Martinovic (16.), 2:0 Russo (22.), 3:0 Martinovic (25.), 3:1 Vollert (35.), 3:2 Dehl (40.)

Zuschauer: keine

Gelbe Karten: Verlaat, Ferati, Gohlke - Landgraf, Vollert, Derstroff