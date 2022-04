Berlin/MZ/dpa - Der Hallescher FC muss weiter auf den sicheren Klassenerhalt in der 3. Liga warten. Am Freitagabend hätte eine Niederlage von Viktoria Berlin im Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken die sichere Rettung bedeutet. Doch der tapfer kämpfende Aufsteiger gewann das Spiel durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 2:1 (1:1).

Joker Kimmo Hovi hat mit einem Treffer in letzter Minute Viktoria Berlin neue Hoffnung im Abstiegskampf verliehen. Vor 1466 Zuschauern im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark erzielten Enes Küc (34. Minute) und der eingewechselte Hovi in der Nachspielzeit die Tore für Viktoria. Tobias Jänicke hatte in der 24. Minute die Führung der Gäste erzielt.

Damit kann Halle noch von den Berlinern (37 Punkte) überholt werden. Ein Punkt (und 14 Tore) beträgt der Vorsprung des HFC (38) auf die Viktoria. Allerdings hat Berlin nur noch eine Partie offen, bei Halle sind es drei.

Auch der SC Verl (33) hat noch Chancen auf die Rettung, während die Würzburger Kickers (27) seit Freitagabend als dritter Absteiger nach Türkgücü München und TSV Havelse feststehen. „Das tut weh“, twitterten die Kickers als erste Reaktion.

Hallescher FC ist mit Sieg gegen Viktoria Köln gerettet

Lange warten müssen die HFC-Fans aber vielleicht nicht mehr: Ein Sieg am Samstag im Heimspiel gegen Viktoria Köln (14 Uhr im Liveticker) würden den Klassenerhalt des Halleschen FC zwei Spieltage vor Saisonende perfekt machen.