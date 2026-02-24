Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV wird am Mittwoch von der HSG Nordhorn-Lingen zum Punktspiel empfangen. Im Hinspiel gab es eine deutliche Heimpleite. Was geht im Rückspiel?

Auf Wiedergutmachungstour nach Nordhorn - Dessau-Roßlauer HV steht vor einer englischen Woche

Mit vereinten Kräften wollen die DRHV-Männer (blaue Trikots) wieder zurück in die Erfolgsspur.

Dessau/MZ. - Die derzeitige englische Woche in der 2. Handball-Bundesliga hat nach Ansicht von DRHV-Cheftrainer Vanja Radic etwas Positives. Er und seine Männer müssen sich nicht lange mit Vergangenem beschäftigen. Nach der 29:36-Heimniederlage gegen den HSC Coburg vom Sonntag folgt schon am Mittwoch die nächste Punktspielaufgabe. Der Dessau-Roßlauer HV ist bei der HSG Nordhorn-Lingen zu Gast. Das Spiel wird am Mittwochabend um 20 Uhr in der Emsland-Arena Lingen angepfiffen.