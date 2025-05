Sieg beim BFC Dynamo "Es hat uns gut gefallen": Deshalb fieberten die HFC-Profis Löhmannsröben und Stierlin in Berlin im Gästeblock mit

Trotz Sperre waren die HFC-Profis Jan Löhmannsröben und Niclas Stierlin am Freitagabend als Unterstützer in Berlin vor Ort - sie gingen sogar in den Gästeblock. Die Teamkollegen sind begeistert.