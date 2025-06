Miami - Xabi Alonso hatte „Rock 'n' Roll“ auf dem Rasen des Hard Rock Stadiums in Miami angekündigt. Doch was er bei seinem Debüt als Trainer von Real Madrid von seinen Fußball-Stars um Vinicius Junior oder Jude Bellingham zum Start in die Club-WM in die USA zu sehen bekam, blieb weit hinter den vom ehemaligen Leverkusener Meister-Coach geweckten Erwartungen zurück.

Das 1:1 (1:1) gegen ein erstaunlich starkes Team von Al-Hilal aus Saudi-Arabien mit dem ebenfalls neuen Chefcoach Simone Inzaghi, der zuletzt Inter Mailand ins klar verlorene Champions-League-Finale in München geführt hatte, war weder titelverdächtig noch Alonso-like. Der 43-Jährige, der die Bundesliga nach drei erfolgreichen Jahren bei Bayer 04 und dem Meistertitel sowie DFB-Pokalsieg 2024 verlassen hatte, konnte anschließend nur um Geduld bitten.

Valverde verschießt Elfmeter

„Es ist ein Prozess. Wir können nicht Perfektion vom ersten Tag an erwarten“, sagte der ehemalige Real-Profi. Aber er weiß auch, dass von ihm erwartet wird, dass er auf Anhieb bei dem Turnier liefert. „Wir brauchen gute Ergebnisse hier. Aber es ist eine harte Konkurrenz.“

Zumindest das Ergebnis hätte stimmen können. Aber Fede Valverde scheiterte in der Nachspielzeit mit einem Foulelfmeter am stark haltenden Torwart Bono. Vor 62.415 Zuschauern, die meisten im Real-Weiß, blieb es bei den Toren von Youngster Gonzalo Garcia für die Königlichen (34. Minute) und Ruben Neves, der einen Foulelfmeter für den Außenseiter aus Riad sicher verwandelte (41.).

Alonso missfiel die Leistung in der ersten Hälfte. „Aber es hat mir gefallen, wie wir reagiert haben in der zweiten Halbzeit“. Der eingewechselte Arda Güler traf da die Latte (46.). Real wird sich steigern müssen in Gruppe H, die erstmal Red Bull Salzburg nach einem 2:1 gegen CF Pachuca aus Mexiko anführt.