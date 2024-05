Nach dem Abstieg des Halleschen FC in die Regionalliga ist die Zukunft von Kapitän Niklas Kreuzer ungewiss. Ganz ausgeschlossen ist ein Verbleib in Halle jedoch nicht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Den Zweikampf seines Lebens hatte Niklas Kreuzer an einem kühlen Dienstagabend in Duisburg gewonnen. Am 23. Januar, 165 Tage nachdem den Fußballprofi des Halleschen FC die schockierende Diagnose Hodenkrebs ereilt hatte, feierte er sein Comeback in der dritten Liga, verhalf seinen Farben mit einer Flanke, die den Treffer zum 3:2 einleiten sollte, sogar zum Sieg.