Halle/MZ - Der Hallesche FC hat einen Nachfolger für André Meyer gefunden. Wie der Fußball-Drittligist am Sonntag bekanntgab, übernimmt Sreto Ristic das Amt an der Seitenlinie. Der 47-Jährige war am Samstag bereits im Stadion, sah die enttäuschende 1:3-Niederlage gegen den SC Freiburg II. Durch die Pleite steht der HFC bei noch 16 ausstehenden Spielen am Tabellenende der Liga.