Pannenstart für HFC - Es bleibt viel Arbeit bis zum Heimspiel gegen Dresden

Zwickau/MZ - Es war zwar nur ein kleiner Unfall. Aber er passte am Ende zum Gesamtbild dieses verkorksten Nachmittags. Beim Einparken am Stadion des FSV Zwickau touchierte der Mannschaftsbus des Halleschen FC eine Treppe. Dabei ging die Heckscheibe zu Bruch. Verletzte gab es keine, aber der Bus musste in die Werkstatt.

