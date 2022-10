Offener Brief: HFC-Mitglieder stellen Vorstand 36 teils sehr kritische Fragen

Die aktiven HFC-Mitglieder sorgen sich in vielen Bereichen um ihren Verein - und haben Fragen.

Halle (Saale)/MZ - Das Bündnis aktiver HFC-Mitglieder hat sich mit einem Offenen Brief an den Vorstand des Klubs zu Wort gemeldet. Dem Präsidium des Halleschen FC wurde darin am Dienstag ein ausführlicher Fragenkatalog vorgelegt - mit der nachdrücklichen Bitte um Beantwortung.

Insgesamt 36 Fragen zu den Themenkomplexen Sport, Finanzen, Sponsoren, Geschäftsstelle und Personal, Mitglieder und Fanbelange sowie Sonstiges wurden formuliert. Darunter sind einfache Fragen wie die nach der aktuellen Mitgliederzahl, aber auch komplexe Sachverhalte wie „Wo sieht man sich als Vorstand nach bisheriger Amtszeit?“

HFC-Mitglieder wollen „transparentes Bild“ über die Situation im Verein

Auch zum Nachwuchsleistungszentrum, der geplanten HFC-Fankneipe und dem Fanhaus-Neubau im Sportlerdreieck haben die aktiven Mitglieder Redebedarf. „Wir bitten sie, auf die einzelnen Fragen soweit möglich detailliert einzugehen“, schreiben die Fans: „Schließlich geht es darum, ein transparentes und seriöses Bild über die aktuelle Situation und die Probleme beim HFC zu erhalten und diese zumindest punktuell auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“

Allerdings gibt es unter den Fragen auch welche, die wohl kaum öffentlich beantwortet werden können. „Wann gibt es eine Aufarbeitung der 'Dynamotrikot-Geschichte' und der getätigten Unwahrheiten in der Stellungnahme gegenüber den Mitgliedern und Fans?“, ist eine besonders kritische Frage. Oder auch: „Wie hoch sind die gesamten Kündigungs- und Abfindungszahlungen an HFC-Mitarbeiter seit Amtsantritt der amtierenden Vorstände?“

Generell, so scheint in den Fragen durch, sind viele Mitglieder unzufrieden mit der Wahrnehmung und Außendarstellung ihres Vereins. „Warum ist der HFC werbetechnisch in Stadt und Region kaum noch wahrnehmbar?“, lautet eine Frage. Eine andere widmet sich den offenen Stellen: „Worauf ist die aktuell hohe Fluktuation im Verein zurückzuführen?“

Ob, wann und wie der Vorstand des Halleschen FC auf den Fragenkatalog antworten wird, ist offen.