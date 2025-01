Halle/MZ - Beim Auswärtsspiel im eigenen Stadion am Freitagabend hat sich der Hallesche FC keine Blöße gegeben. Die Rot-Weißen entschieden das Viertelfinale im Landespokal, bei dem Gegner Blau-Weiß Dölau aus der Verbandsliga Heimrecht genoss, souverän mit 7:0. Die Tore im Leuna-Chemie-Stadion vor 3.517 Zuschauern erzielten Burim Halili, Offensiv-Zugang Manasse Eshele, Robin Friedrich, Kilian Zaruba sowie Joe-Joe Richardson. Mögliche Gegner bei der Halbfinal-Auslosung am 1. Februar sind Lok Stendal, Halle 96 und VfB Sangerhausen

Polat und Eshele in der Startaufstellung

In seiner Startaufstellung setzte HFC-Trainer Mark Zimmermann direkt auf die Offensiv-Zugänge Serhat Polat und Manasse Eshele sowie. Im Tor bekam Tom Müller eine weitere Bewährungschance. Davor verteidigten in einer Viererkette Marius Hauptmann, Kilian Zaruba, Burim Halili und Kapitän Niklas Landgraf. Sie mussten jedoch etwas länger als geplant warten, bis es losging. Wegen Verzögerungen beim Einlass begann das Spiel 15 Minuten später um 19.15 Uhr.

Als dann der Anpfiff ertönte zeigte der HFC sofort, dass hier nichts anbrennen soll und war sofort spielbestimmend. Folgerichtig fiel die frühe Führung nach einem satten Distanzschuss von Verteidiger Burim Halili in der fünften Spielminute. Eshele erhöhte dann nach Freistoßvorlage von Max Kulke per Kopf zum 2:0 (20.). Nur kurz darauf besorgte Robin Friedrich kunstvoll per Hacke den dritten Treffer (24.). Der HFC hielt den Druck hoch und machte es deutlich: Klilian Zaruba schob nach einer Ecke von Kulke zum 4:0 ein (36.).

Auch Richardson und Roczen treffen

Zur zweiten Halbzeit brachte Zimmermann drei frische Kräfte: Niclas Stierlin, Joe-Joe Richardson und Anthony Roczen ersetzten Berk Inaler, Serhat Polat und Manasse Eshele.

Richardson konnte sich dann nach einem abgefälschten Schuss in die Torschützenliste eintragen und traf zum 5:0 (58.). Auch Roczen holte sich seinen Treffer und machte das halbe Dutzend mit dem 6:0 voll (80.). Sieben Minuten später konnte er über sein zweites Tor jubeln.