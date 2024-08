Als der Routinier Jan Löhmannsröben zurückkehrte, war unklar, in welchem Zustand der extrovertierte Profi ist. Bisher präsentiert er sich beim HFC als Stammkraft und Retter in der Not.

Halle (Saale)/MZ/TG. - Aufstiege, Abstiege, Insolvenzen und Skandale – Jan Löhmannsröben hat ja eigentlich alles gesehen und erlebt, was man als professioneller Fußballer so sehen und erleben kann. Am vergangenen Freitagabend aber, am Ende des ersten Saison-Heimspiels des Halleschen FC in der Regionalliga, da gab es für den 33-Jährigen noch einmal eine neue Erfahrung.