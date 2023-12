Der Hallesche FC steht vor großen Herausforderungen: Mit ständigen Fehlern in der Defensive und nur einem Punkt Vorsprung zu den Abstiegsplätzen, wächst der Druck auf das Team und die sportliche Führung des HFC.

Nico Hug kann die Niederlage des HFC beim BVB in Dortmund nicht fassen. Auch der Linksverteidiger läuft seiner Form der Vorsaison hinterher.

Dortmund/MZ - Da stand er also, hinten in seinem Strafraum, ohne gefordert zu sein, allein. Und tat, um nicht der Verzweiflung zu erliegen, das einzig Mögliche. „Ich habe versucht zu coachen, Tipps zu geben, positiv zu bleiben und die Jungs zu motivieren“, erzählte Sven Müller über seine persönliche zweite Halbzeit beim 1:2 des Halleschen FC bei Borussia Dortmund II in der dritten Fußballliga.