Abstiegszone wieder näher: Hallescher FC verliert in Dortmund

Niklas Landgraf kehrte im Auswärtsspiel beim BVB II in die Startelf des HFC zurück.

Mit hängenden Köpfen verließen die Spieler des Halleschen FC am Samstag den Rasen im Dortmunder Stadion Rote Erde. Die Mannschaft von Trainer Sreto Ristic hat trotz einer deutllichen Überlegenheit in der zweiten Halbzeit mit 1:2 beim BVB II verloren und aufgrund des zeitgleichen Sieges des SV Waldhof Mannheim gegen Erzgebirge Aue (3:0) jetzt nur noch einen Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz in der dritten Fußballliga.