Halle/MZ/TG - Rund eine Woche spielte Dardan Karimani beim Halleschen FC vor. Der Offensivspieler war in den vergangenen beiden Jahren bei den Würzburger Kickers in der Regionalliga Bayern am Ball, kam dort in 68 Spielen auf 14 Tore und 16 Vorlagen.

