Dardan Karimani erzielte am Dienstag beim Test des HFC in Sennewitz ein Tor. Kann er sich für einen Vertrag in Halle empfehlen?

Halle/MZ/FAB - Mit Dardan Karimani stellt sich dieser Tage ein vielversprechender Testspieler beim Halleschen FC vor. Der 25-jährige Deutsch-Albaner war in den vergangenen beiden Jahren bei den Würzburger Kickers in der Regionalliga Bayern am Ball, kam dort in 68 Spielen auf 14 Tore und 16 Vorlagen.