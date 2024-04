Der Hallesche FC steht in Liga drei mit dem Rücken zur Wand, der Absturz in die Regionalliga hätte dramatische Folgen. Welche drängenden Fragen sich für das Schreckensszenario stellen.

HFC in Not: Bei Abstieg alle Spieler weg?

Halle/MZ. - Fünf Punkte Rückstand auf dem Papier, aufgrund des deutlich schlechteren Torverhältnisses gegenüber den Konkurrenten Arminia Bielefeld und Waldhof Mannheim theoretisch aber sogar sechs: Der Hallesche FC steht in der dritten Liga nah am Abgrund namens Abstieg in die Regionalliga. Um in den ausstehenden sechs Spielen die Klasse noch zu halten, braucht es schon ein kleines Fußballwunder. „Die Mannschaft hat mehrfach gezeigt, was sie leisten kann. Dies gilt es jetzt auch wirklich abzurufen – und zwar von jedem Spieler, in jedem der sechs Endspiele“, hat Klubpräsident Jürgen Fox die Hoffnung auf die Rettung noch nicht aufgegeben.