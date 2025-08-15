Pascal Pannier war einst beim HFC, spielte Regionalliga. Heute ist er Lehrer. Warum er in dem Beruf sehr glücklich ist, was ihm dennoch aus seinen Profi-Jahren fehlt und wie er vor dem Pokalderby gegen den VfL Halle 96 auf seinen Werdegang blickt.

"Bewusste Entscheidung" für Plan B: Wie Ex-HFC-Profi Pannier sein Glück als Lehrer fand

Halle/MZ - Der Hallesche FC spielt im Leben von Pascal Pannier immer noch eine Rolle – stets zu Wochenbeginn, am Pult. Dann seziert der Lehrer für Sport und Geschichte gemeinsam mit den fußballbegeisterten Kindern seiner Klasse das Spiel vom Wochenende. „Viele meiner Schüler gehen zum HFC ins Stadion“, sagt Pannier während eines Kabinengesprächs beim BSV Ammendorf