Patrick Mouaya hat den Weg des HFC mitgeprägt, seine Karriere ließ er in Dölau ausklingen. Wie er auf das Pokalduell seiner Ex-Vereine blickt und was er heute macht.

Halle/MZ - Eine Münze werfen, Streichhölzer ziehen oder ein Orakel befragen, was er in diesem für ihn einzigartigen Fall tun soll? All das musste Patrick Mouaya nicht. Der ehemalige Publikumsliebling des Halleschen FC weiß, wie er aus seinem persönlichen Dilemma herauskommt. Für die alten Freunde in der Dölauer Heide macht er eine Ausnahme. Wenn der HFC an diesem Freitagabend im Landespokal-Viertelfinale im Leuna-Chemie-Stadion (19 Uhr/MZ.de) auf Mouayas anderen Ex-Verein Blau-Weiß Dölau trifft, wird er aus der Ferne einmal nicht Rot-Weiß, sondern den Amateuren aus der Verbandsliga die Daumen drücken.