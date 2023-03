HFC-Profi Toni Lindenhahn und der ehemalige Stadionsprecher Markus Hein sind einmal mehr Initiatoren einer Spendenaktion. Um was es diesmal geht.

HFC-Idol Lindenhahn spendet Profibälle an Jugendmannschaften

Halle/MZ - HFC-Profi Toni Lindenhahn und der ehemalige Stadionsprecher Markus Hein sind einmal mehr Initiatoren einer Spendenaktion. Für den Verein Kinderlandschaft werden je zehn Profi-Trainingsbälle an zehn Kinder- und Jugendmannschaften versteigert.

Um an der Aktion teilzunehmen, muss man einen kurzen Videoclip mit sportlichem, sozialem oder humorvollem Hintergrund drehen und per Mail an die Initiatoren senden, oder ihn als Beitrag im Sozialen Netzwerk Instagram hochladen und den Verein Kinderlandschaft verlinken. Einsendeschluss ist der 30. April.

Videos per Mail an: [email protected]