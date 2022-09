HFC-Gegner SC Verl holt noch einmal Verstärkung

Yari Otto stieg zuletzt mit Eintracht Braunschweig in die 2. Bundesliga auf.

Verl/MZ - Der SC Verl hat am „Deadline Day“ noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der nächste Gegner des Halleschen FC in der 3. Liga hat am Donnerstag Offensivspieler Yari Otto unter Vertrag genommen. Der 23-Jährige spielte zuletzt für den Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig.

Otto bringt die Erfahrung von 26 Zweit- und 65 Drittligaspielen mit nach Verl, wo er wieder gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Nick Otto spielt. Der ist Innenverteidiger und war im Sommer aus Jeddeloh nach Verl gewechselt.

Der SC Verl, am Samstag zu Gast im Leuna-Chemie-Stadion in Halle, hatte zuletzt bereits Ex-HFC-Spieler Joscha Wosz unter Vertrag genommen. Der Klub aus Ostwestfalen hat einen der jüngsten und zugleich größten Kader der 3. Liga.