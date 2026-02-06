Malek Fakhro ist ein Gewinner der Wintervorbereitung. Der 28-Jährige zeigt sich in starker körperlicher Verfassung. Welche Ernährungstricks ihm geholfen haben.

HFC will Stürmer halten: Was bedeutet der Beraterwechsel für die Zukunft von Malek Fakhro?

Malek Fakhro erzielte in der Wintervorbereitung insgesamt fünf Tore.

Halle/MZ - Es sind kleine Stellschrauben, die aber große Wirkung entfalten. So beschreibt es zumindest Malek Fakhro. Der Mittelstürmer des Halleschen FC hat die Winterpause genutzt, um seine Ernährung umzustellen, hat sich dafür Tipps von Physiotherapeut und Sportwissenschaftler John Brandes geholt. „Er ist ein absoluter Fachmann, hat mir ein, zwei Anpassungen empfohlen.“