Halle/MZ. - Als Jonas Nietfeld am Samstagnachmittag selig lächelnd im Bauch des Leuna-Chemie-Stadions analysierte, warum der Hallesche FC nach der monatelang andauernden Gegentorflut wieder zu Null spielen kann, flogen auf einmal in seinem Rücken Worte hin und her, die kaum jugendfrei waren – von der Umkleide des HFC in Richtung der Dynamo Dresdens und zurück, und vor allem zwischen Halles Vizekapitän Niklas Kreuzer und Dresdens Assistenztrainer Heiko Scholz.