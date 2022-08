Ausverkauftes Ost-Duell? HFC gibt letzte Infos zum Ticket-Verkauf

Halle (Saale)/MZ - Das Ost-Duell zwischen dem Halleschen FC und Dynamo Dresden wird am Samstag (14 Uhr im Liveticker) vor einer beeindruckenden Kulisse stattfinden. Offen ist nur, wie voll das Leuna-Chemie-Stadion am Ende wirklich wird.

„Es riecht verdächtig nach ausverkauft“, kommentierte der HFC am Freitag in den Sozialen Medien, verbunden mit dem Hinweis: Nur noch 1500 Resttickets sind zu haben. Am Freitagnachmittag (16-19 Uhr) öffnen am Stadion noch einmal die Vorverkaufskassen, auch im Wosz-Fanshop gibt es noch Tickets. (Hier gibt's Infos zum Vorverkauf)

Bislang hatte der HFC mit rund 11.000 Zuschauern gerechnet, der Gästeblock ist bereit seit langer Zeit ausverkauft. Eine fünfstellige Zuschauerzahl in Halle gab es zuletzt im September 2021 beim 3:2-Sieg im Derby gegen den 1. FC Magdeburg sowie im August 2019 gegen Bayern München II - beide Male waren es knapp mehr als 10.000.