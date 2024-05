Bei Spiel in Bielefeld sind „Fans“ des Halleschen FC auch auf die eigenen Profis losgegangen. Wie der Verein sich dazu äußert.

Ungarische Hooligans randalierten beim Spiel des HFC in Bielefeld

Fans in weißen Shirts bedrängten in Bielefeld Spieler des HFC.

Halle/MZ - Ein Geheimnis war diese spezielle Freundschaft nie. In den Sozialen Netzwerken sind Fotos zu finden, die Hooligans, die sich dem ungarischen Fußballvereins Újpest Budapest zurechnen, bei einem Besuch in Halle zeigen. Anfang Januar waren sie beim Drittligaspiel des Halleschen FC gegen Ingolstadt zu Gast. Anhänger des HFC, die sich selbst offensichtlich als Hooligans definieren, waren zuvor bereits in Ungarn.

Hallescher FC in Bielefeld: Fans berichten von Vorfällen

Am vergangenen Samstag, beim 0:0 in Bielefeld, das dem HFC nicht genügte, um den Abstieg aus der dritten Liga zu verhindern, traten die Hooligans von Ùjpest erstmals in aller Öffentlichkeit auf und das nicht im positiven Sinn.

Lesen Sie auch: Mit Video: Nach Abstieg des HFC in die Regionalliga: Fans wollen dem Verein die Treue halten

So berichten unbeteiligte Fans des HFC der MZ, dass vor dem Anpfiff „junge Leute mit weißen T-Shirts“ in den Block gekommen seien, die sich am Zaun positioniert hätten. Auf Fotos ist zu sehen, dass einige der Personen Shirts mit dem Schriftzug „Ujpest Fans Hooligans“ trugen. Andere ordneten sich mit ihren T-Shirts Halle zu.

Während des Spiels hätten sie sich nicht an der Unterstützung der Mannschaft beteiligt – die Ultras trugen in Bielefeld auch geschlossen rote Shirts –, stattdessen seien sie durch einen Böllerwurf, der einen Ordner verletzt haben soll, auffällig geworden.

Lesen Sie auch: Mit Video: Eklat beim Landespokal-Derby in Halle: HFC-Fans rauben VfL-Fahnen – Ordner schauen zu

Fernsehbildern ist eindeutig zu entnehmen, dass die Hooligans in den weißen Shirts nach dem Abpfiff auf den Platz gestürmt sind, es kam zu Auseinandersetzungen mit den Ordnern. Als Spieler des HFC schlichtend eingreifen wollten, wurden auch diese angegangen, Kapitän Jonas Nietfeld bei einem Gerangel geschubst. Danach griff die Polizei ein.

HFC verurteilt Ausschreitungen in Bielefeld

Auf Nachfrage der MZ verurteilt der HFC die Ausschreitungen: „Es ist selbstverständlich inakzeptabel, dass eigene Spieler angegangen wurden“, heißt es in einer Stellungnahme des Vereins. Es handle sich dabei um nicht rationale Reaktionen von Einzelpersonen.

Auch interessant: Prügelten sich HFC-Anhänger mit rivalisierenden Fußballfans am Bahnhof in Köthen?

Zur Aufklärung trägt der Klub aber nicht bei. Dem HFC lägen „keine Informationen“ vor, welcher Gruppierung die Fans mit den weißen Shirts angehören. „Wir können nicht kontrollieren, wer sich Karten kauft und sich als Fan ausgibt. Daher können und wollen wir diese Situation nicht umfassend bewerten oder eine detaillierte Aussage dazu machen“, heißt es.

Auch die Reaktion auf die Vorfälle bleibt unkonkret. Der HFC fördere „eine Intensivierung der Zusammenarbeit und den Austausch mit der Fanszene. Schließlich werden wir Dialoge und Sensibilisierungsmaßnahmen durchführen, um ein Bewusstsein für friedliches und respektvolles Verhalten zu fördern.“