Halle/MZ/FAB - Der Hallesche FC hat am Freitag die Vertragsverlängerung mit Daniel Meyer offiziell bekanntgegeben. Wie von der MZ am Donnerstag vorab berichtet, hat sich der Vorstand mit dem Sportchef auf eine langfristige Fortführung der Zusammenarbeit geeinigt. Der Vertrag des 44-Jährigen war am 31. August ausgelaufen, mehrere Tage arbeitete er daher quasi ohne Anstellung für den HFC.

Über die Vertragsdauer machte der HFC keine Angaben, zuletzt war aber von zwei Jahren plus Option auf ein weiteres die Rede.

„In den letzten sehr intensiven Monaten konnten wir uns jederzeit auf Daniel Meyer verlassen und davon überzeugen, dass er für den HFC der ideale Sportdirektor ist. Wir sehen den HFC auf einem sehr guten Weg und sind überzeugt, dass Daniel Meyer auch zukünftig ganz wesentliche Impulse setzen wird“, wird Präsident Jürgen Fox zitiert.

Meyer hatte sich bereits am Donnerstag gegenüber der MZ zur bevorstehenden Verlängerung geäußert. „Ich habe eine emotionale Anbindung an den Verein. Zudem konnte ich viel gestalten, es steckt viel Halle, viel von mir in der Mannschaft“, sagte er unter anderem.

Der gebürtige Hallenser ist seit Anfang Mai Sportchef des HFC, nach dem Abstieg aus der dritten Liga stellt er maßgebend eine neue Mannschaft für den Neuanfang in der Regionalliga zusammen.