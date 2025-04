Am Stadionmikrofon „Schockierend“: HFC-Präsident Jürgen Fox verurteilt Fan-Randale in Jena

Vor dem Heimspiel der Fußball-Regionalliga am Freitagabend gegen den SV Babelsberg hat HFC-Chef Jürgen Fox am Stadionmikrofon Stellung zu den Fanausschreitungen in Jena genommen.