Der Hallesche FC hat den SV Babelsberg 03 zu Gast im Leuna-Chemie-Stadion. Wir zeigen das Heimspiel am 11. April im Livestream – kostenlos für alle Fans!

Der Hallescher FC spielt in der Regionalliga Nordost am 11. April 2025 gegen den SV. Wir zeigen das Spiel kostenlos im Livestream.

Halle (Saale)/MZ – Die Chancen auf den Drittliga-Aufstieg stehen extrem schlecht für den Halleschen FC. Nach der 0:2-Niederlage bei Carl Zeiss Jena beträgt der Rückstand des HFC auf Spitzenreiter Lok Leipzig schon zehn Punkte – und nur noch 18 sind zu vergeben.

Dem HFC hilft also nur noch ein Fußballwunder. Am Freitag, 11. April, hat Halle den SV Babelsberg 03 zu Gast im Leuna-Chemie-Stadion. Für die Potsdamer geht es sportlich noch um den Klassenerhalt in der Regionalliga.

Wir zeigen das Spiel hier kostenlos im Livestream, Anstoß ist um 19 Uhr.

Livestream: Regionalliga Nordost | Hallescher FC spielt gegen SV Babelsberg Video: Ostsport.tv | Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Lesen Sie hier: Warum Ostsport.tv die Regionalliga Nordost überträgt

Interessiert an weiteren Fußball-Livestreams? Denn Mitteldeutsche Zeitung und Volksstimme zeigen im ersten Halbjahr 2025 weit mehr Spiele als nur die des Halleschen FC. Eine Übersicht gibt es in unseren Livestream-Plan 2025.