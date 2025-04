Nach der Enttäuschung von Jena hat der Hallesche FC in der Fußball-Regionalliga eine Reaktion gezeigt. Gegen Babelsberg gelang ein verdienter 2:0-Heimsieg.

Berk Inaler (v.) brachte den HFC in Führung.

Halle/MZ - Der Hallesche FC hat in der Fußball-Regionalliga eine Reaktion auf das schwache Spiel in Jena gezeigt. Am Freitagabend gelang vor 6.121 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion ein verdienter 2:0-Heimsieg gegen den SV Babelsberg. Und das trotz Personalproblemen.