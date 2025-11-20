Strafen gefährden transfers Vor brisantem Spiel in Jena: Wie der HFC das Gewaltproblem in seinen Fanreihen in den Griff bekommen will
Erst die Ausschreitungen in Jena, dann der Platzsturm gegen Leipzig. Die Folge für den HFC: Ein mächtiger Imageschaden und zwei heftige Strafen. Wie der Verein das Gewaltproblem in seinen Fanreihen in den Griff bekommen will und was er zu Stadionverboten sagt.
Aktualisiert: 20.11.2025, 17:04
Halle/MZ - Die Bilder vom 4. April haben sich eingebrannt: Pyrotechnik, die als Waffe durch die Luft fliegt, Männer mit rot-weißen Sturmhauben, die auf Ordner und gegnerische Fans eintreten und schlagen. Gewalt und Chaos prägten das Bild im Ernst-Abbe-Sportfeld, als der Hallesche FC zuletzt bei Carl Zeiss Jena zu Gast war.