weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. Hallescher FC: Wie der HFC das Gewaltproblem in den Fanreihen lösen will

Strafen gefährden transfers Vor brisantem Spiel in Jena: Wie der HFC das Gewaltproblem in seinen Fanreihen in den Griff bekommen will

Erst die Ausschreitungen in Jena, dann der Platzsturm gegen Leipzig. Die Folge für den HFC: Ein mächtiger Imageschaden und zwei heftige Strafen. Wie der Verein das Gewaltproblem in seinen Fanreihen in den Griff bekommen will und was er zu Stadionverboten sagt. 

Von Fabian Wölfling Aktualisiert: 20.11.2025, 17:04
Die Ausschreitungen überschatteten das letzte Duell zwischen Jena und Halle.
Die Ausschreitungen überschatteten das letzte Duell zwischen Jena und Halle. (Foto: IMAGO/Bild13)

Halle/MZ - Die Bilder vom 4. April haben sich eingebrannt: Pyrotechnik, die als Waffe durch die Luft fliegt, Männer mit rot-weißen Sturmhauben, die auf Ordner und gegnerische Fans eintreten und schlagen. Gewalt und Chaos prägten das Bild im Ernst-Abbe-Sportfeld, als der Hallesche FC zuletzt bei Carl Zeiss Jena zu Gast war.