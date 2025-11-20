Strafen gefährden transfers Vor brisantem Spiel in Jena: Wie der HFC das Gewaltproblem in seinen Fanreihen in den Griff bekommen will

Erst die Ausschreitungen in Jena, dann der Platzsturm gegen Leipzig. Die Folge für den HFC: Ein mächtiger Imageschaden und zwei heftige Strafen. Wie der Verein das Gewaltproblem in seinen Fanreihen in den Griff bekommen will und was er zu Stadionverboten sagt.