Stillstand beim HFC? Vertragsverlängerungen und Zugänge lassen auf sich warten

Halle (Saale)/MZ/cka - Vertragsverlängerungen oder gar Zugänge vermeldete der Hallesche FC auch am Dienstag nicht. So ist immer noch in der Schwebe, ob die Torhüter Sven Müller und Daniel Mesenhöler, die gehalten werden sollen, auch tatsächlich bleiben.

Was genauso für die Offensivspieler Julian Guttau (22), Jan Shcherbakovski (21) und Philipp Zulechner (32) gilt. Von Guttau und Shcherbakovski, denen angeblich auch andere Angebote vorliegen, wollte der Klub angeblich bereits Klarheit: Zu - oder Absage. Passiert ist das offenbar noch nicht.

In puncto Zugänge gibt es weiterhin nur Spekulationen. „Bild“ meldete am Dienstag der HFC sein auch an Timur Gayret (23), der für Hertha II in der Regionalliga 14 Saisontore erzielt hatte, interessiert. Konkurrent im Poker soll Waldhof Mannheim sein.

Elf fixen Abgängen steht damit erst ein Zugang - Leon Damer - gegenüber.