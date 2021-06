Hallescher FC verkauft wieder Dauerkarten - schon am Freitag geht's los

Zur Drittliga-Saison 2021/22 verkauft der Hallesche FC wieder Dauerkarten an seine Fans. In der abgelaufenden Spielzeit war dies wegen der Corona-Pandemie nicht möglich gewesen. „Dem Stadion wird in der zehnten Spielzeit des HFC im Profifußball endlich wieder Leben eingehaucht“, schreibt der Klub in großer Vorfreude.

Die Preise sind im Vergleich zur Saison 19/20, in der letzmals Dauerkarten verkauften worden, unverändert: Ein ermäßigter Stehplatz kostet für Mitglieder 148 Euro. Der teuerste Sitzplatz als Dauerkarte ist für 361 Euro zu haben. Von dem, in den Vorjahren geltenden Frühbucherrabatt, ist jedoch nichts zu lesen.

Noch ist politisch unklar, ob und wie Zuschauer zu Fußballspielen zugelassen sind. Allerdings gab es zuletzt immer mehr Signale, dass zur neuen Saison wieder vor Publikum gespielt werden darf. Auch bei der EURO 2020 sind Fans - in begrenzter Anzahl - erlaubt.

HFC-Dauerkarten 2021/22: Nur geimpfte, getestete oder genesene Zuschauer dürfen ins Stadion

"Voraussetzungen für den Stadionbesuch bleiben ungeachtet des Dauerkartenbesitzes die Merkmale 'geimpft', 'getestet', 'genesen'", schreibt der Klub.

Am Freitag, 18. Juni um 18 Uhr geht der Vorverkauf los. Die Tickets werden in drei Phasen an den Fan gebracht: Dauerkarteninhaber aus der Saison 2019/20 haben ein Vorkaufsrecht, ab dem 25. Juni (18 Uhr) sind dann die Vereinsmitglieder an der Reihe. Der freie Verkauf startet dann am 2. Juli ab 18 Uhr. Der HFC verspricht Dauerkarten in „besonderen und individuellen Design“.

Details zu den einzelnen Verkaufsphasen gibt es auf der HFC-Homepage.