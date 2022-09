Hallescher FC trauert um Ex-Chemie-Idol Helmut Stein

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC trauert um einer seiner bekanntesten Ex-Spieler und um ein Idol des DDR-Fußballs. Wie der HFC am Freitag mitteilte, ist Helmut Stein bereits am 3. September im Alter von 79 Jahren in einem Pflegeheim in der Nähe von Ilmenau gestorben.

Der gebürtige Ascherslebener kam 1961 zum SC Chemie Halle und absolvierte im Mittelfeld des Klubs 110 Pflichtspiele. 1967 schloss er sich dem FC Carl Zeiss Jena an und wurde mit den Thüringern je zwei Mal Meister und Pokalsieger in der DDR.

Helmut Stein ist tot: Carl Zeiss Jena würdigt DDR-Fußball-Idol mit Schweigeminute

Carl Zeiss Jena hatte sein Klub-Idol bereits mit einer Schweigeminute vor dem Heimspiel gegen Germania Halberstadt gewürdigt.

Auch im Nationalteam der DDR war der flexible Kicker aus der Jugend von Motor Aschersleben eine feste Größe. 22 Mal lief Stein für sein Land auf, trug dabei soger zeitweise die Kapitänsbinde. Mit der DDR schaffte er 1973 durch ein 4:1 gegen Albanien sogar die einzige WM-Qualifikation der Geschichte.

Auch nach seiner Zeit als Profi blieb er dem Fußball noch eine Weile treu. Als Co-Trainer arbeitete er zunächst für Hans Meyer und Bernd Stange und war später Trainer bei BSG Motor Suhl.