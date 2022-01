Hallescher FC steht erstmals in dieser Saison auf einem Abstiegsplatz

Sören Reddemann und der Hallesche stecken nach der Niederlage in Kaiserslautern noch tiefer im Abstiegskampf.

Wiesbaden/Kaiserslautern/MZ - Der Hallesche FC hat sein Auswärtsspiel am Samstag mit 0:1 beim 1. FC Kaiserslautern verloren. Welchen Einfluss hat die Niederlage auf die Tabelle der 3. Liga und den Abstiegskampf nach dem 24. Spieltag? Ein Blick auf die Konkurrenz.

Klar war schon nach den Samstagspielen: Halle rutscht in der Tabelle ab, von Platz 15 auf 17. Am Montagabend stürzte der HFC (22 Punkte, -8 Tore) sogar auf Abstiegsplatz 17 ab, weil der bis dato punktgleiche SC Verl (-12 Tore) im Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig 1:1 spielte und nun 23 Zähler aufweist. Der HFC steht damit erstmals in dieser Saison unter dem Stich - ein Beleg des beängstigenden Absturzes der letzten Wochen.

MSV Duisburg zieht am HFC vorbei, Türkgücü verliert Abstiegsduell

Vorbeigezogen am Halleschen FC war am Samstag der MSV Duisburg. Der von Ex-HFC-Jugendcoach Hagen Schmidt trainierte MSV kam zu einem etwas überraschenden 1:0-Auswärtssieg beim SV Wehen Wiesbaden und hat nun 23 Punkte auf dem Konto - einen mehr als Halle. Allerdings hat der HFC noch ein Spiel weniger absolviert als die „Zebras“.

Auf einem Abstiegsplatz bleiben derweil Türkgücü München und der TSV Havelse. Beide standen sich im direkten Duell gegenüber, Schlusslicht Havelse gewann mit 1:0 und hat nun 17 Zähler auf dem Konto, vier weniger als Türkgücü auf Rang 18. Die München haben aber zwei Nachholspiele offen, eins davon in Halle - allerdings droht ihnen ein Punktabzug, weil am Montatg ein Insolvenzantrag gestellt worden war.

Bereits am Freitag waren die Würzburger Kickers (Rang 19/18 Punkte) im Einsatz und verpassten beim 1:1 gegen den SC Freiburg II einen Befreiungsschlag. Fünf Punkte ist das rettende Ufer für den Ex-Zweitligisten noch entfernt, zudem haben die Kickers ebenso wie Havelse bereits alle 24 Partien absolviert.