André Meyer: „Für unseren Aufwand wäre ein Punkt verdient gewesen“

Kaiserslautern/MZ - Zweites Spiel für André Meyer als Trainer beim Halleschen FC, zweite 0:1-Auswärtsniederlage. Nach dem 0:1 beim 1. FC Kaiserslautern sprachen nicht nur die beiden Trainer über das Spiel und das Ergebnis. Auch Terrence Boyd, der erst vor einer Woche von Halle zum FCK gewechselt war, kam am Mikrofon von Magenta Sport zu Wort. Die Stimmen zum Spiel.

André Meyer (HFC-Trainer): „Wir sind in der ersten Halbzeit nicht in unser Spiel reingekommen. Wir haben viele lange Bälle gespielt, das war ein Rückfall in die Hinrunde. In der zweiten Hälfte haben wir das besser gemacht, mutig gespielt und viel Ballbesitz gehabt. Bis zum Strafraum machen wir viele Dinge gut, aber dann fehlt uns die Durchschlagskraft, um klare Chancen zu bekommen. Wir haben heute aber auch gegen die stabilste Abwehr der Liga gespielt. Für unseren Aufwand hätten wir uns über einen Punkt gefreut – und ich glaube, der wäre auch verdient gewesen.“

Marco Antwerpen (FCK-Trainer): „Es war ein extrem schwieriges Spiel heute. Wir hatten Probleme, in die Partie zu kommen. Der Gegner hat uns gefordert. Das 1:0 war dann ein Startschuss für uns, dann waren wir richtig in der Partie drin. Uns sind heute drei Stammspieler weggebrochen, die wir ersetzen mussten – dafür hat die Mannschaft das sehr gut gemacht. Terrence Boyd findet sich bei uns noch ein, für heute hat er es sehr gut gemacht.“

Terrence Boyd (FCK-Stürmer): „Vor dem Spiel war es schon emotional. Es war schön, die Jungs wiederzusehen. Aber auf dem Platz haben ich und auch Halle einfach um die drei Punkte gekämpft. Jetzt bin ich einfach erleichtert, dass wir gewonnen haben. Ich musste mich im Spiel gegen den Ball heute schon umstellen, aber offensiv hat es schon richtig Spaß gemacht.“