Hallescher FC spielt zum Saison-Abschluss vor Zuschauern

München/Halle (Saale) - Der Hallesche FC spielt zum Abschluss der Drittliga-Saison noch einmal vor Zuschauern. Allerding nicht im heimischen Erdgas Sportpark, sondern im Stadion an der Gründwalder Straße. Gastgeber FC Bayern München darf am Samstag 250 Fans zum Duell mit Halle in die Arena lassen. Das Bayerische Kabinett stimmte den Plänen am Donnerstag zu.

Für den HFC geht es im letzten Saisonspiel nur noch darum, die bestmögliche Platzierung zu erreichen - Rang acht wäre bei einem Sieg und entsprechender Schützenhilfe noch möglich. Für die „kleinen Bayern“ geht es aber noch um alles: Der Meister der Vorsaison braucht auf jeden Fall einen Sieg, um den Abstieg noch zu verhindern. Außerdem muss es reichlich Schützenhilfe geben.

FC Bayern II - HFC vor Zuschauern: Tickets nicht im freien Verkauf

Da könnten die Zuschauer ein wichtiger Faktor werden: Der FC Bayern will die Tickets an Familienmitglieder des Teams und Mitarbeiter, sowie an ausgewählte treue Fans abgeben. Einen freien Verkauf der personalisierten Tickets wird es nicht geben, ein Weiterverkauf ist untersagt.

Alle Stadionbesucher müssen zudem einen negativen Corona-Test vorlegen oder bereits geimpft sein. Im Stadion gilt zudem die FFP2-Maskenpflicht. In Sachen Fans im Stadion sind die Bayern aber kein Vorreiter: Auch Hansa Rostock wird am Samstag in der 3. Liga vor Zuschauern spielen. (mz)