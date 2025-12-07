Der HFC hat statistisch die meisten Offensivaktionen aller Teams der Regionalliga, Fatlum Elezi sogar die meisten Abschlüsse. Warum also trifft das Team zuletzt kaum?

„Scheißgefühl“: Torarmut schlägt beim Halleschen FC auf die Psyche. Gibt es noch die Wende?

Eine seiner zwei Chancen in Berlin hatte Fatlum Elezi (l.) per Freistoß. BFC-Keeper Nicolas Ortegel parierte.

Berlin/Halle/MZ. - Am Ende bemühte Robert Schröder Ailton. Denn wenn jemand Expertise im Toreschießenwollen hat, dann ja wohl der kultige Ex-Stürmer, der Werder Bremen einst zur deutschen Meisterschaft geführt, insgesamt über 100 Treffer in der Bundesliga erzielt hat. „Ailton“, sagte Schröder als Trainer des Halleschen FC nach dem 1:1 beim BFC Dynamo am vergangenen Freitag also, „hat einmal gesagt: Lieber eine Chance vergeben, als gar keine haben.“