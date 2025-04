Welche Qualität vermisst wurde Welche Nachbesserungen braucht es für einen neuen Anlauf Richtung Aufstieg? Der Kader des Halleschen FC im Check

Das Thema Aufstieg in die 3. Liga hat sich für den Halleschen FC in der laufenden Saison praktisch erledigt. Auf welchen Positionen für einen erneuten Anlauf in der Regionalliga Nordost Verbesserungspotenzial besteht, und was die größte Baustelle ist. Der Kader im Check.