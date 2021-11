Halle (Saale)/dpa/MZ - Nach Bekanntwerden von zwei Corona-Fällen innerhalb der Mannschaft und der damit verbundenen vorsorglichen Trainingsabsage am Dienstag ist Fußball-Drittligist Hallescher FC am Mittwoch wieder in die Vorbereitung auf die nächste Partie am Sonntag bei Viktoria Köln eingestiegen.

Die beiden vollständig geimpften Spieler haben sich in häusliche Quarantäne begeben. Weitere positive Fälle wurden bislang nicht bekannt. Die gesamte Mannschaft sowie der Betreuerstab werden täglich Schnelltests unterzogen, am Freitag ist noch ein PCR-Test geplant.

Die Spieler reisen jetzt einzeln zum Training an, die Einheiten finden in dieser Woche unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Leuna-Chemie-Stadion statt.