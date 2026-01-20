weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Hallescher FC: Kommt ein Probespieler als Berger-Ersatz? Das sagt Sportchef Meyer

Ersatz für Berger gesucht Kommt einer der Probe-Verteidiger? Das sagt HFC-Sportchef Meyer

Der Hallesche FC will sich auf den defensiven Außenpositionen verstärken. Zwei Spieler kommen infrage. Wie die Chancen auf eine Verpflichtung stehen.

Aktualisiert: 21.01.2026, 09:38
Lloyd-Addo Kuffour durfte sich gegen Halberstadt zeigen. Verpflichtet der HFC den Linksverteidiger?
Halle/MZ/TG. - Der Fußball auf dem Niveau, auf dem sich der Hallesche FC bewegt, hat in Transferperioden manchmal etwas von einer Casting-Show. Vertragslose Spieler, oder solche ohne Zukunft in ihrem aktuellen Klub, stellen sich bei Vereinen vor, trainieren und spielen in Testspielen mit. Immer dabei: Die große Hoffnung, mit den Auftritten die sportlichen Entscheider überzeugen zu können.