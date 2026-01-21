Um seinen Spielern in den Partien der Vorbereitung Anreize zu schaffen, hat Robert Schröder ein „Belohnungssystem“ erstellt. Was es damit auf sich hat.

So belohnt Trainer Schröder die HFC-Profis für gute Testspiele

Halle/MZ/TG. - Wenn man bei Testspielen des Halleschen FC in der Nähe der Trainerbank des Fußball-Regionalligisten steht, kann man eine interessante Beobachtung machen: Nämlich ein Plakat, festgeklebt an die Bushaltestellen-ähnlichen Häuschen, auf dem das „Belohnungssystem“ von Trainer Robert Schröder aufgelistet ist. Doch was hat es damit auf sich?