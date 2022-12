Vom kalten Halle ins deutlich wärmere Lara: Der Hallesche FC reist am Mittwoch ins Trainingslager.

Halle (Saale)/MZ/bbi/cki - Am Mittwochmorgen macht sich der Tross des Halleschen FC auf die Reise. Vom Flughafen Leipzig/Halle geht es Richtung Türkei. Ziel ist die Stadt Lara an der türkischen Riviera, östlich von Antalya.

Vom 14. bis 21. Dezember wollen André Meyer und sein Trainerteam ihre Mannschaft dort fit machen für die Rückrunde in der 3. Liga, die ganz im Zeichen des Abstiegskampfs stehen wird. Für die MZ ist Sportreporter Christopher Kitsche mit vor Ort dabei und wird hier täglich aktuell berichten.

+++ Dienstag, 13. Dezember +++

+++ Untergebracht ist der HFC im Fünf-Sterne-Hotel "Titanic Beach", das rund 500 Meter vom Strand entfernt ist und kaum Wünsche offen lässt. Vor Ort gibt es reichlich Sportmöglichkeiten, auch der Trainingsplatz im Cosmos-Sport-Centre ist schnell erreicht. Optimale Bedinungen also für Meyer und die Spieler, auf die angenehme Temperaturen von 15 bis 20 Grad Celsius warten.

+++ Mit zur Reisegruppe gehören auch die verletzten Spieler Jonas Nietfeld und Elias Löder. Kapitän Nietfeld soll moralische Unterstützung leisten und in alle Abläufe einbezogen werden. Bei Löder besteht die Chance, dass er in Lara wieder fit wird und mittrainieren kann. Nicht mitgeflogen ist Seymor Fünger, der am Meniskus operiert wird.

+++ Ein Testspiel vor Ort ist aktuell noch nicht fix, war im Vorfeld aber geplant. Am 8. Januar (14 Uhr) spielt der HFC seine "Generalprobe" beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig.